Abu Dhabi: Khachanov und Rublev rücken nach

Karen Khachanov und Andrey Rublev ersetzen bei der Mubdala World Tennis Championship in Abu Dhabi Daniil Medvedev und Gael Monfils.

von Robert M. Frank

zuletzt bearbeitet: 18.12.2019, 07:43 Uhr

© Getty Images Karen Khachanov

Bei der zwölften Ausgabe der der Mubadala World Tennis Championship in Abu Dhabi gibt es eine Personalrochade. Nachdem der jüngste Diriyah-Tennis-Cup-Meister Daniil Medvedev (ATP 5) und Gael Monfils (ATP 10) ihren Rücktritt vom Turnier am Arabischen Golf wegen einer Verletzung angekündigt hatten, mussten zwei Ersatzkandidaten gefunden werden. Diese stehen nun mit Karen Khachanov (ATP 17) und Andrey Rublev (ATP 23) bereit. Das russische Duo wird beim Turnier im Internationalen Tenniszentrum von Abu Dhabi, Zayed Sports City, teilnehmen.

In der ersten Runde ab dem kommenden Donnerstag trifft Rublev in der Exhibition auf den amtierenden Weltmeister Stefanos Tsitsipas (ATP 6). Kachanov bekommt es indes mit dem Koreaner Hyeon Chung (ATP 128) zu tun. Die beiden Sieger dieser Matches treffen dann tags drauf im Halbfinale auf Novak Djokovic (ATP 2) und Rafael Nadal (ATP 1), die in der ersten Runde ein Freilos haben. Das Endspiel steigt im Emirat dann am Freitag. Zudem gibt es zwischen Maria Sharapova (WTA 131) und der Australierin Ajla Tomljanovic (WTA 51) ein weiteres Match bei den Damen.