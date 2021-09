Kim Clijsters kehrt in Chicago auf die Tour zurück!

Tolle Nachrichten für alle Fans von Kim Clijsters: Die Belgierin wird beim WTA-500-Turnier in Chicago ihr Comeback feiern.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 09.09.2021, 19:59 Uhr

© Getty Images Kim Clijsters wird in Chicago auf die Tour zurückkehren

Es war am 2. September 2020, als Kim Clijsters ihr bis dato letztes Match auf der Tour bestritt. Bei den US Open musste sich die vierfache Einzel-Grand-Slam-Siegerin der Russin Ekaterina Alexandrova in drei Sätzen geschlagen geben, anschließend wurde es ruhig um die Belgierin. Im Oktober musste sie sich einer Knieoperation unterziehen, im Januar folgte eine Infektion mit dem Coronavirus - Trainingsrückstand und zahlreiche Turnierabsagen waren die Folge.

Nun will die 38-Jährige aber einen neuerlichen Comebackversuch starten: Wie die Veranstalter des WTA-500-Turniers in Chicago am Donnerstag bekanntgaben, wird Clijsters in der drittgrößten Stadt der USA dank einer Wildcard an den Start gehen.

"Danke für die Wildcard. Ich freue mich darauf, Chicago zum ersten Mal zu besuchen und wieder auf die Tour zurückzukehren", schrieb Clijsters, die 2007 und 2012 ihre Karriere bereits zweimal für beendet erklärt hatte, auf Twitter.

Das Turnier in Chicago findet vom 27. September bis zum 3. Oktober statt. Unter anderem haben Aryna Sabalenka, Karolina Pliskova und Elina Svitolina ihre Teilnahme angekündigt.