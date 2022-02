King Richard: tennisnet verlost Kinotickets und Fan-Pakete

Seit 24. Februar läuft King Richard in den deutschen Kinos. Pünktlich zum Filmstart verlost tennisnet.com Kinotickets und Fan-Pakete.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.02.2022, 13:20 Uhr

Die Geschichte der Williams-Sisters - sie ist eine ganz besondere und mittlerweile welweit bekannt. Aufgewachsen im L.A.-Arbeiterviertel Compton und von Papa Richard früh darauf trainiert, die besten Tennisspielerinnen aller Zeiten zu werden. Nachdem er im Fernsehen ein Tennisfinale geschaut und nicht schlecht über den Check der Gewinnerin gestaunt hatte.

Früh kamen von Vater Richard Ankündigungen, dass die Schwestern Serena und Venus die beiden besten Tennisspielerinnen der Welt werden würden. Und tatsächlich: So sollte es auch kommen. Zusammen gewannen die Williams-Sisters beeindruckende 30 Einzel-Grand-Slam-Turniere. Großen Anteil daran hatte auch Richard Williams, um den sich der Film King Richard hauptsächlich dreht.

"King Richard hat in den USA bereits diverse Preise abgeräumt. Hauptdarsteller Will Smith gewann für seine Leistung einen "Golden Globe" als bester männlicher Hauptdarsteller, er ist zudem für einen Oscar nominiert. Zurecht!", konstatierte unser Redakteur, nachdem er den Film geschaut hatte.

Infos zum Gewinnspiel

Pünktlich zum Filmstart verlost tennisnet.com Kinotickets und Fan-Pakete. Was ihr dafür tun müsst? Schickt uns einen Satz zur Karriere von Serena oder Venus. Was kommt Euch als Erstes in den Sinn? Kommentiert bis 3. März auf Facebook unter dem Artikel-Post oder schickt eine Mail an verlosung@tennisnet.com.

Zu gewinnen gibt es drei Fan-Pakete, jeweils bestehend aus:

Trinkflasche

Notizbuch

Schlüsselanhänger

2 Freikarten

sowie weitere 10x2 Kinotickets, die ihr bundesweit in Deutschland für jede Vorstellung von King Richard einlösen könnt. Wo der Film läuft, könnt ihr hier einsehen: https://tickets.kingrichard-film.de/