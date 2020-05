Kirsten Flipkens plaudert aus: Hatte eine kurze Beziehung mit Rafael Nadal

Kirsten Flipkens hat sich in einem Interview an ihre Jugendtage und Anfänge auf dem Weg zur Profi-Tennisspielerin erinnert. Dabei plauderte die Belgierin auch aus, dass sie kurz mit Rafael Nadal liiert war.

von tennisnet.com

"Ja, das stimmt. Als ich vierzehn Jahre alt war, hatte ich etwas mit Rafael Nadal", sagte die heute 34-Jährige in der TV-Show De Container Cup. "Wir sind gleich alt und wuchsen zusammen auf."

"Flipper" ist wie Nadal im Jahr 1986 geboren, daher verbrachten die beiden viele Jahre gemeinsam auf der JuniorInnen-Tour. "Nadal sprach damals überhaupt kein Englisch. Weiter als Hand in Hand spazieren und einen Kuss kamen wir nicht", erklärte Flipkens aber. Die Sprachbarriere war letztlich auch der Grund dafür, dass die beiden kein ernsthaftes Paar wurden.

Flipkens liegt aktuell in der WTA-Weltrangliste auf Platz 77. In der Saison 2012 gewann sie in Quebec ihr bislang einziges WTA-Turnier, drei weitere Male stand sie in einem Finale. 2013 zog sie in Wimbledon ins Halbfinale ein. Im August 2013 stand sie auf Rang 13, ihr bislang bestes Career Ranking. Im Doppel holte sie fünf Titel, drei davon mit der mittlerweile zurückgetretenen Schwedin Johanna Larsson.