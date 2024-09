Klarer Rückstand – Ruud/Tsitsipas im Doppel chancenlos

Jetzt wird es verdammt eng für Team Europe beim Laver Cup in Berlin: Casper Ruud und Stefanos Tsitsipas haben ihr Doppel am späten Samstagabend gegen Frances Tiafoe und Alejandro Tabilo klar mit 1:6, 2:6 verloren. Damit führt Team World vor dem letzten Spieltag mit 8:4.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.09.2024, 23:27 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Das wird ein Stück harte Arbeit für Team Europe am letzten Tag des Laver Cups in Berlin. Nach dem zweiten Tag liegt das Team um Kapitän Björn Borg mit 4:8 gegen Team World hinten. Nach der Niederlage von Alexander Zverev gegen Taylor Fritz (4:6, 5:7) im Einzel des Abends verlor auch das Doppel von Team Europe in Berlin.

Entscheidung fällt am Sonntag – Doppel macht den Anfang

Stefanos Tsitsipas und Casper Ruud hatten gegen den US-Amerikaner Frances Tiafoe und Alejandro Tabilo in ihrem Doppel-Match keine Chance. Die beiden Spieler für Team World konnten das Match klar mit 6:1, 6:2 für sich entscheiden. Damit geht Team World um Kapitän John McEnroe mit einem 8:4 Vorsprung in den letzten Wettkampftag in der deutschen Hauptstadt. Unmöglich ist ein Comeback von Team Europe allerdings nicht. Am letzten Tag zählt jeder Sieg drei Punkte, so dass eine mögliche Titelverteidigung für die Europäer noch möglich ist.

Wer für beide Teams auflaufen wird, ist noch offen. Fest steht nur, dass es morgen Mittag um 12 Uhr mit einem Doppel in Berlin weitergeht.