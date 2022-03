Knaller! Andy Murray und Ivan Lendl arbeiten erneut zusammen

Andy Murray arbeitet nun wieder mit seinem ehemaligen Erfolgstrainer Ivan Lendl zusammen. Unter dessen Ägide hat der Schotte drei Grand-Slam-Titel gewinnen können.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 04.03.2022, 13:46 Uhr

Andy Murray und Ivan Lendl arbeiten erneut miteinander

Andy Murray hat in diesem Jahr schon so einiges in seinem Betreuerstab ausprobiert. Jüngst führte die Zusammenarbeit mit dem Deutschen Jan de Witt nicht zum gewünschten Erfolg - nun kommt es also zur Reunion mit einem alten Bekannten. Wie die BBC am Freitag nämlich berichtete, wird es Murray erneut mit Ivan Lendl versuchen.

Das Duo wolle im nächsten Monat in den USA die Arbeit aufnehmen - wenn die Vorbereitung auf die Rasen-Saison am Programm steht. Bereits zu Beginn des Jahres hatte sich der ehemalige Weltranglistenerste entschieden, die diesjährige Sandplatzsaison auszulassen, um sich akribisch auf seinen Lieblingsuntergrund Rasen vorzubereiten.

Lendl mit längerer Trainer-Pause

Zusammen mit Ivan Lendl konnte Murray die größten Erfolge seiner Laufbahn verbuchen. Zwei Titel in Wimbledon, der US-Open-Sieg 2012 sowie zwei Goldmedaillen bei Olympischen Spielen - allesamt Erfolge, die der Schotte unter Lendls Führung hatte feiern können.

Nachdem Andy Murray und Ivan Lendl zuletzt getrennte Wege gegangen waren, arbeitete der gebürtige Tscheche für knapp ein Jahr mit dem Deutschen Alexander Zverev. Nach der Trennung mit dem gebürtigen Hamburger im Juli 2019 hat Lendl seine Trainertätigkeit vorübergehend ruhend gestellt.

Murray wird kommende Woche ins Sunshine Double in den USA - mit den ATP-Masters-1000-Events von Indian Wells und Miami - starten. Der Schotte wurde jeweils mit einer Wildcard ausgestattet. In der noch jungen Saison 2022 konnte der ehemalige Weltranglistenerste in Sydney sein erstes Endspiel auf der ATP-Tour seit 2019 erreichen.