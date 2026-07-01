Knie verdreht: Williams' Doppelstart in Gefahr

Das vielbeachtete Comeback von Serena Williams beim Rasenklassiker in Wimbledon könnte schneller beendet sein als erhofft.

von SID

zuletzt bearbeitet: 01.07.2026, 16:23 Uhr

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© Getty Images Kann Serena Williams in Wimbledon 2026 im Doppel antreten?

Die 23-malige Grand-Slam-Gewinnerin hat sich bei ihrem Erstrundenaus im Einzel am Dienstag eine leichte Verletzung am Knie zugezogen. Der Start in der Doppelkonkurrenz, in der Williams mit ihrer Schwester Venus antreten wollte, könnte damit ausfallen.

"Gegen Ende des ersten Satzes habe ich mir das Knie verdreht, aber ich werde alles tun, um für das Doppel mit Venus fit zu sein", schrieb Williams am Mittwoch bei Instagram: "Es war ein tolles Gefühl, wieder auf dem Rasen von Wimbledon zu stehen. Ich bin unglaublich dankbar für die Wildcard – und noch dankbarer dafür, dass meine Töchter sehen konnten, dass es nie zu spät ist, etwas zu verfolgen, das man liebt."

Zuvor hatte bereits ihre Agentin Jill Smoller eine Erklärung über die Verletzung abgegeben, die von der britischen Tageszeitung The Times veröffentlicht wurde. "Sie konnte das Gelände am Dienstagabend ohne Hilfe verlassen und tut alles, um später in der Woche für das Doppel bereit zu sein", hieß es in dem Statement.

Serena mit starker Leistung gegen Maya Joint

Williams (44) hatte am Dienstag trotz einer ordentlichen Leistung 3:6, 7:6 (8:6), 3:6 gegen die 24 Jahre jüngere Australierin Maya Joint verloren. Es war ihr erstes Einzelmatch seit fast vier Jahren. Anschließend verzichtete sie, wie nun bekannt wurde, aufgrund der Verletzung auf die obligatorischen Medienaktivitäten.

"Herzlichen Glückwunsch an Maya Joint zu einem großartigen Match und vielen Dank an alle, die gekommen sind und mir so viel Unterstützung gezeigt haben", schrieb Williams: "Dieses Gefühl wird nie an Reiz verlieren."

Williams war beim Turnier im Londoner Queen's Club vor rund drei Wochen auf die Tour zurückgekehrt. Ob sie auch bei den US Open in New York Ende August aufschlagen will, ließ sie bislang offen.