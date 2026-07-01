Wimbledon: Coco Gauff müht sich zum Dreisatzerfolg gegen Solana Sierra

Coco Gauff hat die zweite Runde von Wimbledon mit viel Mühe überstanden. Gegen die Argentinierin Solana Sierra siegte die US-Amerikanerin im Matchtiebreak nach drei Sätzen mit 6:3, 3:6 und 7:6(7).

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.07.2026, 18:56 Uhr

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© Getty Images Coco Gauff hatte in der zweiten Runde in Wimbledon ein hartes Stück Arbeit zu verrichten.

Nach ihrem Zweisatzerfolg gegen Tamara Korpatsch in der ersten Runde, wartete mit Solana Sierra aus Argentinien eigentlich ein entspanntes Los auf die Weltranglistensiebte im zweiten Match auf dem heiligen Rasen. Doch nach der Satzführung kippte die Begegnung und die Außenseiterin war im finalen Durchgang zwischenzeitlich sogar nur zwei Punkte von der Sensation entfernt.

Blieb der Aufschlagverlust von Coco Gauff im ersten Satz noch ohne Auswirkungen, da Solana Sierra im ersten Satz zu fehlerhaft agierte, kippte dieses Verhältnis im zweiten Satz. Die 22-jährige Südamerikanerin hielt sich schadlos und nutzte die 3:0-Führung für den verdienten Satzausgleich. Damit musste zweifache Grand-Slam-Siegerin in die zunächst unerwartete Verlängerung.

Gauff kurz vor dem Aus

Und Solana Sierra schöpfte definitv Selbstvertrauen aus dem zweiten Satz und legte mit dem Break zum 4:3 den Grundstein für eine Überraschung. Solana Sierra schlug bereits zum Match auf, ehe Coco Gauff dann doch noch das Break schaffte und auf 5:5 stellte. So ging es in den finalen Matchtiebreak. Auch hier gab die Argentinierin lange Ton und Tempo vor, doch erneut konnte Coco Gauff kurz vor Matchende noch den Kopf aus der Schlinge ziehen.

So drehte Coco Gauff innerhalb von kurzer Zeit das Scoreboard im Matchtiebreak von 5-7 auf 10-7 und feierte damit nach 2:09 Stunden einen mühevollen Sieg gegen die Nummer 53 der Welt.

In der dritten Runde wartet nun mit Claire Liu die aktuelle Nummer 146 der WTA-Weltrangliste zum US-Duell, Liu konnte sich in zwei Sätzen gegen Zeynep Sönmez aus der Türkei durchsetzen.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen