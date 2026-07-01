Wimbledon 2026: Keine Chance gegen Jovic: Maria in Runde zwei ausgeschieden

Tatjana Maria ist in der zweiten Runde in Wimbledon gescheitert. Gegen Iva Jovic unterlag die 38-Jährige in zwei Sätzen mit 1:6 und 2:6. Damit sind alle deutschen Damen im Hauptfeld von Wimbledon bereits ausgeschieden.

von SID

zuletzt bearbeitet: 01.07.2026, 21:05 Uhr

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© Getty Images Tatjana Maria hatte es mit einer starken Iva Jovic zu tun bekommen.

Für Tatjana Maria ist der Traum von einem erneuten Siegeszug in Wimbledon geplatzt. Die Halbfinalistin von 2022 verlor am Mittwoch in London gegen die an Nummer 16 gesetzte Iva Jovic aus den USA in nur 68 Minuten Spielzeit 1:6, 2:6 und schied als letzte deutsche Tennisspielerin an der Church Road aus.

Gegen die erst 18 Jahre alte Jovic, die als eines der größten Talente auf der WTA-Tour gilt, hatte sich die Rasenexpertin Maria trotz ihrer Außenseiterrolle Chancen ausgerechnet. Schließlich stimmte die eigene Form, bei der Generalprobe in Eastbourne war Maria bis in das Finale eingezogen und damit wieder in die Top-100 der Weltrangliste geklettert. Doch gegen die bärenstarke Teenagerin war die 38-Jährige letztlich chancenlos.

Schlechteste deutsche Bilanz seit 2008

Einzig Maria hatte aus deutscher Sicht bei den Frauen ihr Auftaktmatch gewonnen. Laura Siegemund, Eva Lys, Ella Seidel und Tamara Korpatsch waren allesamt an ihrer ersten Hürde gescheitert. Eine derart schwache Bilanz hatte es zuletzt 2008 gegeben, als nur Julia Görges die zweite Runde erreichte.

Auf Court 15 bekam Maria schnell zu spüren, dass mit Jovic eine schwierigere Aufgabe als noch in Runde eins gegen die Kasachin Julija Putinzewa warten würde. Während Maria auf ihrem Lieblingsbelag frühe Chancen ausließ, stellte sich die US-Amerikanerin schnell auf die typischen Slice-Schläge ihrer Gegnerin ein. Nach nur 33 Minuten ging Satz eins an Jovic, die auch im zweiten Satz dominierte.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen