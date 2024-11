Knoten geplatzt? Krawietz und Pütz mit erstem großen Titel

Kevin Krawietz und Tim Pütz krönten sich als erstes deutsches Duo in Turin zu den Siegern der ATP Finals. Ein Triumph, der die Basis für kommende große Titel sein kann. Mindestens aber eine klare Kampfansage ist.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 18.11.2024, 12:23 Uhr

© Getty Images Strahlende Sieger: Kevin Krawietz und Tim Pütz mit der Trophäe bei den ATP Finals.

Dass Kevin Krawietz im Doppel zu großen Leistungen fähig ist, haben nicht nur die beiden Roland-Garros-Triumphe 2019 und 2020 mit Andreas Mies gezeigt. Und auch Tim Pütz zeigte vor Beginn der Liaison mit dem Coburger, dass er zu großen Errungenschaften fähig ist.

Doch seitdem das von den Fans als „KraPütz“ bezeichnete Duo als feste Partnerschaft unterwegs ist, bleiben die großen Siege zunächst aus. 2023 holte das Team am Hamburger Rothenbaum den Titel und wiederholte diesen Triumph in diesem Jahr. Bei den größeren Turnieren konnten jedoch zunächst nicht die erhofften Ergebnisse eingefahren werden.

Dieser kleine Makel endete erst in diesem Herbst mit dem Einzug in das Endspiel der US Open und fand an diesem Wochenende mit dem Gewinn der ATP Finals geradezu ein Happy End. Dabei ist es kein Happy End im Sinne eines Abschlusses, sondern kann viel mehr als Aufbruch wahrgenommen werden.

Kevin Krawietz und Tim Pütz können jetzt durchstarten

Kevin Krawietz und Tim Pütz haben den Knoten platzen lassen und der Tenniswelt, jedoch vor allem sich selbst, bewiesen, dass sie auch gemeinsam große Erfolge feiern können. Der Titel in Turin ist eine klare Kampfansage zweier Spieler, die verbal für diese eine viel zu gute Kinderstube besitzen.

Das deutsche Davis-Cup-Duo wird nun in Malaga für entscheidende Matchpunkte sorgen wollen, wie eventuell bereits am Mittwoch im Duell mit Kanada. Und dann geht es los in die Vorbereitung für 2025. Das Jahr, in dem es dann hoffentlich so wirklich knallt. Selbstverständlich nur auf dem Court.