Koolhof und Mektic gewinnen nach Shanghai auch Paris-Bercy

Wesley Koolhof und Nikola Mektic kommen mit zwei frischen 1000er-Titeln im Gepäck zu den ATP Finals nach Turin.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.11.2024, 15:35 Uhr

© Getty Images Wesley Koolhof und Nikola Mektic mit ihren Siegertrophäen in Paris-Bercy

Wesley Koolhof und Nikola Mektic haben das Jahr 2024 mit dem Turniersieg in Auckland prächtig begonnen, im Frühjahr dann den Titel in Indian Wells folgen lassen. Und zum Saisonende kommen der Niederländer und sein kroatischer Partner wieder voll auf Touren.

Vor zwei Wochen gewannen Koolhof und Mektic das ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai, erreichten wenige Tage später in Base das Endspiel - und kürten sich am heutigen Sonntag auch in Paris-Bercy zu Champions. Koolhof und Mektic gewannen das Endspiel gegen Adam Pavlasek und Lloyd Glasspool mit 3:6, 6:3 und 10:5.

Für die ATP Finals waren die beiden natürlich schon längst qualifiziert. Mit dem Erfolg in Paris-Bercy machten sie aber noch zwei Plätze im Race gut, starten in Turin an Position drei gesetzt. Angeführt wird dort die Setzliste von Marcelo Arevalo und Mate Pavic vor Horacio Zeballos und Marcel Granollers. Kevin Krawietz und Tim Pütz gehen als achtbeste Paarung in die inoffizielle ATP-Weltmeisterschaft.