Kooyong Classic: Dominic Thiem unterliegt Alex de Minaur

Dominic Thiem hat bei einem Schaukampfturnier in Melbourne gegen Alex de Minaur mit 4:6 und 4:6 verloren.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.01.2023, 11:54 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem am Dienstag in Melbourne

Ab kommendem Montag wird Dominic Thiem im Hauptfeld der Australian Open aufschlagen, den Feinschliff holt sich Österreichs Nummer eins bei den Kooyong Classics, einem Vorbereitungsturnier in Melbourne. Dort trat Thiem schon am Dienstag an. Und musste sich Alex de Minaur mit 4:6 und 4:6 geschlagen geben. De Minaur zeigt 2023 eine starke Frühform, hat beim United Cup erstmals Rafael Nadal besiegt.

Auf der ATP-Tour hat es bis dato vier Begegnungen zwischen Thiem und de Minauer gegeben. Die alle vier von Dominic Thiem gewonnen wurden. Morgen geht es für Thiem gegen Frances Tiafoe.

In einem weiteren Männer-Match gewann Grigor Dimitrov gegen Borna Coric mit 7:6 (5) und 7:6 (3). Rinky Hijikata setzte sich gegen Zhang Zhizhen mit 6:1 und 7:6 (4) durch.

Bei den Frauen setzte sich Donna Vekic gegen Linda Frühvirtova mit 6:4 und 6:3 durch.