Kooyong Classic: Sinner, Rune, Cilic gewinnen zum Auftakt

Beim Kooyong Classics, einem Schaukampf-Turnier in Melbourne, haben Jannik Sinner, Holger Rune und Marin Cilic am ersten Tag jeweils einen Sieg gefeiert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.01.2024, 09:03 Uhr

© Grant Treeby Jannik Sinner am Mittwoch in Kooyong

Lockeres Anschwitzen unter Wettkampfbedingungen: So könnte man die Matches beim Kooyong Classic in Melbourne charakterisieren. Am heutigen Mittwoch machte nun Jannik Sinner von der Einladung Gebrauch, gewann gegen den Australier Marc Polmans locker mit 6:4 und 6:0. Sinner und Polmans standen dabei insgesamt 86 Minuten auf dem Court.

Im Duell zweier ehemaliger Grand-Slam-Champions gewann Marin Cilic gegen Andy Murray mit 6:3 und 7:5. Cilic hatte zuletzt in Hongkong sein Comeback nach längerer Verletzungspause gefeiert.

Holger Rune, am Sonntag in Brisbane Finalverlierer gegen Grigor Dimitrov, schlug Karen Khachanov mit 6:4 und 7:5. Und Zhizhen Zhang bezwang Frances Tiafoe mit 6:3 und 7:5.

Dominic Thiem wird am Donnerstag das dritte Match des Tages gegen Andy Murray bestreiten.