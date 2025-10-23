Kostete Andreeva fehlendes Visum Chance auf die WTA-Finals?

Beim WTA-Turnier in Tokio sollte eigentlich der direkte Wettbewerb zwischen Mirra Andreeva und Elena Rybakina um das letzte verbliebene Ticket für die WTA-Finals stattfinden. Wie eine Profi-Kollegin nun bekanntgab, musste die Russin angeblich aufgrund von Visums-Problemen auf einen Start in der japanischen Hauptstadt verzichten.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 23.10.2025, 19:23 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Angeblich aufgrund eines verpassten Visums musste Mirra Andreeva auf den Start beim WTA-Turnier in Tokio verzichten.

Beim WTA-500-Event in Tokio war eigentlich alles für den direkten sportlichen Show-Down im Rennen um das letzte Ticket für die WTA-Finals in Saudi-Arabien zwischen Mirra Andreeva und Elena Rybakina angerichtet. Vor Turnierbeginn lag die Russin im „Race to Riad“ mit 14 Punkten vor der Wimbledonsiegerin von 2022.

Verwunderung kam bei den weltweiten Tennisfans allerdings auf, als nur die 26-jährige Rybakina im Draw des Turniers in der japanischen Hauptstadt auftauchte. Nach einem Freilos und einem Sieg gegen die Kanadierin Leylah Fernandez ist die Kasachin nur noch einem Sieg davon entfernt, die 18-jährige Andreeva zu überholen und somit das letzte Ticket für das Saisonfinale zu lösen. Dies kann Rybakina im Viertelfinale gegen die kanadische Newcomerin Victoria Mboko erledigen.

Wie nun bekannt wurde, scheint es außersportliche Gründe zu geben, warum Andreeva nicht beim Turnier in Tokio antreten konnte. Auf die Frage des selbsternannten Tennis-Enthusiasten Rick Marsonet beim Kurznachrichtendienst X, warum die Weltranglisten-8. in Tokio nicht am Start sei, antwortete die australische Doppel-Spezialistin Ellen Perez, dass der Grund dafür ein nicht vorliegendes Visum sei.

Angesichts der Tatsache, dass andere russische Spielerinnen wie Diana Shnaider, Anna Kalinskaya und Ekaterina Alexandrova beim Turnier in Tokio am Start sind, scheinen keine politischen Gründe, sondern eher ein organisatorischer Fehler bei der Teenagerin vorgelegen zu haben. Auf jeden Fall eine bittere Erfahrung, die letzte sportliche Chance nicht selbst auf dem Platz ergreifen zu können.

Hier das Einzel-Tableau aus Tokio