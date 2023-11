Krönung der Saison: Djokovic peilt Sieg im Davis Cup an

Die Pause ist kurz, die Motivation dafür umso größer: Nach dem Rekordtitel bei den ATP Finals will Tennis-Dominator Novak Djokovic seine Saison mit einem Sieg im Davis Cup veredeln.

von SID

zuletzt bearbeitet: 21.11.2023, 09:07 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic peilt in Malaga seinen zweiten Davis-Cup-Titel nach 2010 an.

Am Donnerstag kämpft der 36-Jährige mit Serbien in Malaga gegen Großbritannien um den Einzug ins Halbfinale, den Start macht am Dienstag schon Titelverteidiger Kanada mit seinem Viertelfinale gegen Außenseiter Finnland (jeweils 16.00 Uhr/DAZN und ServusTV On).

Nach den Grand-Slam-Titeln in Melbourne, Paris und New York sowie dem siebten Erfolg bei den ATP Finals würde ein Triumph im Davis Cup seine Saison zur besten seiner Karriere machen, wie Djokovic am Sonntag in Turin gegenüber SportTV sagte. "Es ist nicht viel Pause. Aber für mein Land zu spielen, ist immer das größte Privileg und eine Ehre. Das gibt mir immer zusätzliche Motivation und Stärke", betonte der Grand-Slam-Rekordsieger.

Die deutsche Mannschaft, in der vergangenen Saison am späteren Sieger Kanada im Viertelfinale gescheitert, hatte in diesem Jahr die Qualifikation für die Finalrunde der besten acht Teams verpasst. Mit einem Sieg gegen Bosnien-Herzegowina sicherte die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes im September aber zumindest den Verbleib in der Weltgruppe und kann 2024 wieder angreifen.

Djokovic peilt hingegen seinen zweiten Titel im Nationenvergleich an, der Sieg mit der serbischen Mannschaft 2010 gehört in seiner mit Erfolgen so gespickten Laufbahn noch immer zu den Highlights. "Es ist eine meiner liebsten und schönsten Erinnerungen auf dem Tennisplatz, dass ich das mit meinen Freunden und Kollegen aus der Nationalmannschaft teilen konnte", sagte die Nummer eins der Welt.

Bereits im Halbfinale könnte es in Malaga zu einem Wiedersehen mit dem Italiener Jannik Sinner kommen, den Djokovic erst am Sonntag im Endspiel der ATP Finals bezwungen hatte. Die Italiener sind am Donnerstag (10.00 Uhr) in ihrem Viertelfinale gegen die Niederlande favorisiert. Zudem kämpfen bereits am Mittwoch (16.00 Uhr) Australien und Tschechien um einen Platz im Halbfinale. Das Endspiel steigt am Sonntag (16.00 Uhr/alle DAZN und ServusTV On).

