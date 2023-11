ATP Challenger Danderyd: Marterer siegt gegen Otte

Maximilian Marterer hat beim ATP Challenger im schwedischen Danderyd in der ersten Runde gegen Landsmann Oscar Otte 6:3, 6:0 gewonnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.11.2023, 20:45 Uhr

© GEPA Pictures Maximilian Marterer setzte sich gegen Oscar Otte in der ersten Runde durch.

Maximilian Marterer benötigte im Duell der beiden Deutschen nur 64 Minuten Spielzeit. das Match startete dabei recht ausgeglichen. Bis zum 4:3 blieb alles in der Reihe. Erst dann schaffte der an Position zwei Gesetzte im Turnier das erste Break der Partie.

Otte konnte danach jedoch nicht mehr in die Partie finden und gab alle anschließenden Aufschlagspiele an seinen Kontrahenten ab. So endete eine am Ende einseitig verlaufende Partie zu Gunsten des gebürtigen Nürnbergers, der aktuell auf Platz 100 der Weltrangliste steht.

Marterer trifft in der zweiten Runde auf den Sieger der Partie Arthur Fery gegen Mika Brunold. Das Match wird erst am Dienstag ausgetragen. Der 28-Jährige hat in diesem Jahr im Juni im niederländischen Amersfoort ein Challenger-Turnier gewinnen können.

Otte nach Comeback mit einem Sieg

Oscar Otte, der aktuell auf Platz 257 im ATP Ranking rangiert, hat nach seinem Comeback damit eine weitere Niederlage einstecken müssen. Nach dem Aus in der ersten Qualifikationsrunde beim ATP-250er-Event in Antwerpen, konnte der Kölner beim Challenger in Ismaning seinen ersten Matcherfolg feiern, schied dann aber in der zweiten Runde aus.

Hier das Einzel-Tableau in Danderyd