Kveta Peschke: Mit 46 Jahren ist so langsam Schluss

Kveta Peschke, einer der erfolgreichsten Doppelspielerinnen der WTA-Tour, hat ihren Abschied bekanntgegeben. Nur in Wimbledon will sie noch mal antreten.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 11.04.2022, 16:15 Uhr

Eine Tenniswelt ohne Kveta Peschke - sie ist lange her. Seit 1993 ist Peschke als Profispielerin unterwegs, jetzt, mit 46 Jahren, hat sie ihren Abschied vom Tennis bekanntgegeben.

"Sie hat Goodbye gesagt zum Profitennis, nach 29 Jahren und 36 Doppeltiteln", wird das tschechische Billie-Jean-King-Cup-Team zitiert.

Wie die WTA berichtet, wolle Peschke aber noch ein Mal antreten: in Wimbledon im Sommer.

Ihr letztes WTA-Match habe die ehemalige Weltranglisten-Erste im Doppel in dieser Woche in Charleston gespielt, mit Tereza Mihalikova unterlag sie hier zum Auftakt gegen Anna Danilina und Aliaksandra Sasnovich mit 3:6, 3:6. Aktuell ist sie nur noch auf Platz 62 notiert.

Peschke, gebürtige Hrdlickova, war eine der erfolgreichsten Doppelspielerinnen auf der Tour. 2011 erklomm sie die Spitzenposition, zwischen 2006 und 2015 stand sie jedes Jahr irgendwann mal unter den Top 10, dabei fünf Mal am Jahresende. Im Einzel brachte sie es bis auf Platz 26.

Kveta Peschke: Highlight Wimbledonsieg 2011

Der Abschied in Wimbledon, er wäre passend: Hier gewann Peschke in 2011 ihr einziges Grand-Slam-Turnier, zusammen mit ihrer langjährigen Partnerin Katarina Srebotnik, gegen die Überraschungsfinalistinnen Sabine Lisicki und Samantha Stosur. Hinzu kommen fünf weitere Finals bei Grand-Slam-Turnieren sowie weitere acht Halbfinalteilnahmen. In der Mixed-Konkurrenz stand sie drei Mal im Endspiel der US Open.

Viele Erfolge feierte sie auch mit Anna-Lena Gröenefeld (4 Turniersiege). Ihren letzten Titel hatte sie 2021 in Chicago mit Andrea Petkovic geholt.

Ach ja: Sollte Peschke in Wimbledon noch mal zur Hochform auflaufen, könnte sie sich das vermutlich beste Geburtstagsgeschenk machen: Das Finale im Frauen-Doppel steigt am 10. Juli, einen Tag vorher feiert Peschke ihren 47. Geburtstag...