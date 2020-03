Kyle Edmund: "Ich kann in den Rankings wieder weit nach vorne kommen"

Für Kyle Edmund geht es 2020 wieder bergauf. Nun spricht der Brite mit der ATP über Erfolg und Misserfolg, hohe Erwartungen und seinen Weg zurück nach oben.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 10.03.2020, 12:50 Uhr

Kyle Edmund hat 2020 seine Form wiedergefunden.

Kyle Edmund ist zurück. Nach der mehr als dürftigen Saison 2019 geht es für den Briten nun im Kalenderjahr 2020 wieder deutlich bergauf. Der 25-Jährige kann bereits früh in der Saison auf einen Titel und zwei Viertelfinaleinzüge auf der ATP-Tour zurückblicken. Durch die besseren Ergebnisse fand Edmund nun auch wieder den Weg zurück in die Top-50 der Weltrangliste, nachdem er im Vorjahr von Rang 14 auf Platz 69 zurückgefallen war.

Grund genug für die ATP, ein längeres Interview mit dem 25-Jährigen zu führen. Der Glaube an sich selbst sei zurück, bestätigte Edmund im Gespräch mit der Association of Tennis Professionals "Ich glaube, dass ich mit der Art und Weise, wie ich spielen kann, und mit den Spielern, die ich schlagen kann, wieder ganz oben in der Rangliste stehen kann. Aber ich muss es erst tun. Es ist nicht so, dass ich das sage und es passieren wird", erklärt der Brite. "Es liegt an mir, das jetzt zu tun. Ich habe es schon einmal getan, habe ein ATP-Tour-Turnier gewonnen und war unter den Top 15 der Welt. Also kann ich es schaffen", führt Edmund weiter aus.

Edmund: "Kümmert nach einer Woche keinen mehr"

Damit spricht der Brite insbesondere auf das Jahr 2018 an, als er bei den Australian Open in die Vorschlussrunde vordringen konnte und das Turnier in Antwerpen gewann. Leistungen, die er 2019 nicht bestätigen konnte, unter anderem weil ihm eine Knieverletzung zu schaffen machte. "Eines habe ich gelernt: Wenn man ein wirklich gutes Ergebnis hat, kann man einen Tag lang in den Wolken sein. Aber nach einer Woche kümmert sich niemand mehr darum, jeder macht weiter", so Edmund. Dasselbe gelte aber auch für schlechte Ergebnisse: "Nach einer Woche kümmert sich nicht wirklich noch jemand darum."

Mit den Erfolgen 2018 war auch die Erwartungshaltung an Kyle Edmund gestiegen, laut ihm sei es dasselbe wie mit Fußballteams. Man würde eine Erwartungshaltung entwickeln, weil man eine Meinung zu dem Sportler hat, meinte Edmund. "Aber im Allgemeinen wird meine Erwartung an mich immer größer sein", so der zweifache Tour-Sieger. Erwartungen, die er 2020 bisher bereits teilweise erfüllen konnte.