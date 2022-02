Kyrgios und Kokkinakis kündigen weitere Doppel-Auftritte an

Nick Kyrgios und Thanasi Kokkinakis wollen nach ihrem Sieg bei den Australian Open auch weiterhin für Furore im Doppel sorgen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 01.02.2022, 16:08 Uhr

© Getty Images Thanasi Kokkinakis und Nick Kyrgios triumphierten bei den Australian Open

Neben den Einzel-Siegen von Ashleigh Barty und Rafael Nadal sorgten bei den Australian Open auch Nick Kyrgios und Thanasi Kokkinakis für zahlreiche Schlagzeilen. Mit ihrer kontroversen Art auf und abseits des Platzes zogen die beiden viel Aufmerksamkeit auf die Doppel-Konkurrenz, welche die Australier letztlich auch für sich entschieden.

"Ich und Thanasi sind in das Turnier gegangen und wussten, dass die Zuschauer etwas Aufregendes sehen wollten - vor allem nach allem, was die Australier in den letzten zwei Jahren durchgemacht haben.Es ist nichts Respektloses gegenüber den Gegnern. Wir sind in Melbourne, es ist aufregend. Wir mussten das Publikum nutzen. Ich denke, wenn wir das nicht tun, nutzen wir unseren Vorteil nicht", erklärte Kyrgios seine Herangehensweise gegenüber "Sunrise".

Kokkinakis schlug in eine ähnliche Kerbe - und sparte nicht mit Kritik: "Doppelspieler sind für gewöhnlich sehr ernst. Man weiß in Tenniskreisen, dass das ihr Ding ist. Sie brauchen die doppelte Zeit auf den Behandlungstischen und verbringen die Hälfte der Zeit auf dem Platz. Wahrscheinlich werde ich dafür abgewatscht werden."

Verzicht auf die French Open und Wimbledon

Grund für den Erfolgslauf in Melbourne sei die gute Chemie zwischen den beiden gewesen. Daher wollen Kyrgios und Kokkinakis in diesem Jahr auch weitere Doppel-Auftritte absolvieren. "Bei allen Events im Laufe des Jahres werden wir wirklich versuchen, im Doppel zu gewinnen", erklärte Kyrgios.

Zumindest zwei Ausnahmen werde es jedoch geben: die French Open und Wimbledon. Kyrgios hatte zuletzt angekündigt, dass er das Grand-Slam-Turnier in Paris auslassen werde. In London werden die beiden Australier aufgrund des Best-of-five-Formats nicht an den Start gehen.