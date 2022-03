Langsamer Start: Stan Wawrinka kehrt bei Challenger in Marbella zurück

Stan Wawrinka wird nach etwas mehr als einem Jahr sein Comeback im professionellen Tennis geben. Der dreimalige Major-Champion tritt beim ATP-Challenger-Turnier in Marbella an.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.03.2022, 16:20 Uhr

© Getty Images Stan Wawrinka startet sein Comeback bei einem Challenger

Stan Wawrinka und die Challenger-Tour - das ist angesichts der Karriere-Erfolge des Schweizers ein überraschend lebhaftes Pärchen. 2020 etwa zeigte sich Wawrinka gleich zweimal in Prag, gewann den ersten Challenger nach der Corona-Pause im Endspiel gegen einen gewissen Aslan Karatsev. Beim zweiten schaffte es Wawrinka immerhin bis ins Viertelfinale - wo er wieder gegen Karatsev drangekommen wäre. Das war dann aber genug Tennis für den dreimaligen Gewinner eins Grand-Slam-Turniers. Wawrinka trat nicht mehr an.

Nach etwas mehr als einjähriger Auszeit macht sich der mittlerweile 36-Jährige nun in Marbella an sein Comeback. Bei einem Challenger-Turnier der 125er-Kategorie. Sein bis dato letztes Match hat Wawrinka in Doha Anfang 2021 gespielt, dort gegen Lloyd Harris verloren. Auf der ganz großen Bühne soll die Rückkehr dann in Monte Carlo erfolgen: Dort wurde Wawrinka - wie auch Jo-Wilfried Tsonga, eine Wildcard zugedacht.

Ein anderer prominenter Rückkehrer bereitet sich derzeit ja auch in Marbella auf sein Comeback nach langer Verletzungspause vor: Dominic Thiem. Ob der Österreicher seine ersten Versuche auch in der zweiten Etage des Profitennis starten wird? Eher unwahrscheinlich. Aber vielleicht macht das Beispiel Wawrinka ja Schule.