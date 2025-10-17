Langzeit-Coach Trotman verlässt das Team von Jack Draper

Nachdem Jack Draper sein Trainer-Team kürzlich um Jamie Delgado erweitert hatte, gab nun sein langjähriger Coach James Trotman bekannt, dass er sich aus familiären Gründen zurückziehen wird.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 17.10.2025, 14:33 Uhr

© Getty Images Nach der Verpflichtung von Jamie Delgado verlässt James Trotman das Coaching-Team von Jack Draper aus familiären Gründen.

Vor knapp zwei Wochen wurde die Erweiterung des Trainer-Teams von Jack Draper um Jamie Delgado bekannt. Der ehemalige Coach des zweifachen Wimbledon-Siegers Andy Murray, der zuletzt mit dem Bulgaren Grigor Dimitrov zusammenarbeitete, wurde als Tour-Coach für den größten Teil der Turniere des Briten verpflichtet. Wie es nun aussieht, wird der britische Übungsleiter vorerst exklusiv mit seinem Schützling unterwegs sein.

Wie Drapers langjähriger Coach James Trotman bei BBC Sport bekanntgab, wird er das Team aus familiären Gründen verlassen: „Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass die vier Jahre eine tolle Zeit waren. Ich habe sie sehr genossen, aber es wurde für mich zunehmend schwieriger, die Anforderungen unter einen Hut zu bringen, die Jack als Spieler verdient – und gleichzeitig Vater und Ehemann zu sein.“

Seine bislang erfolgreichste Saison auf der Tour, die ihn auf Platz 4 in der Weltrangliste führte und ihm in Indian Wells seinen ersten Masters-Titel bescherte, musste der 23-jährige Brite aus Verletzungsgründen vorzeitig abbrechen und wird zur neuen Saison mit seinem neuen Coach Delgado zurückkehren.