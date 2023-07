"Late Night Stan" schlägt wieder zu: Finaleinzug in Umag

Er musste lange warten, aber dann schlug Stan Wawrinka gnadenlos zu: Im Halbfinale von Umag konnte der Schweizer den an Nummer 2 gesetzten Lorenzo Sonego ausschalten und kämpft im Endspiel nun um den Titel in Kroatien gegen Alexei Popyrin.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.07.2023, 01:04 Uhr

Eigentlich war es schon Sonntag: Um kurz vor halb eins am Sonntag morgen verwandelte Stan Wawrinka den Matchball gegen Lorenzo Sonego und steht so im Endspiel an der kroatischen Adriaküste. Mit 6:3, 6:4 konnte der 38-Jährige gegen den Italiener gewinnen und trifft nun im Finale auf den Australier Alexei Popyrin, der Sonegos Landsmann Matteo Arnaldi in drei Sätzen zuvor niederrang und Wawrinka damit erst um kurz vor 23 Uhr am Samstag in das Goran-Ivanisevic-Stadium auf den Platz schickte.

Der bislang letzte Titelgewinn von Stan Wawrinka datiert aus dem Jahr 2017 (im Einzel - im Doppel war Stanimal erst vergangene Woche in Gstaad mit Dominic Stricker erfolgreich). 2017 gelang der Heimsieg in Genf, seitdem steht Stan bei 16 Titeln. Der Erfolg gegen Sonego bedeutet bereits seinen ersten Finaleinzug seit dem Herbst 2019 - damals verlor Wawrinka das Endspiel von Antwerpen gegen Andy Murray.

