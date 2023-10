Laura Siegemund erreicht Viertelfinale in Nanchang und gibt w/o

Laura Siegemund (Metzingen) hat das Viertelfinale des WTA-Turniers im chinesischen Nanchang erreicht, gab dann aber ihren Rückzug bekannt.

von SID / tennisnet

zuletzt bearbeitet: 20.10.2023, 13:15 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Laura Siegemund

Die 35-Jährige wurde am Freitag ihrer Favoritenrolle im Nachholspiel gegen die in der Weltrangliste deutlich schlechter klassierte Ulrikke Eikeri (WTA-654.) gerecht und siegte 6:1, 6:3.

Um den Einzug ins Halbfinale wäre es nun ebenfalls heute noch gegen die Tschechin Katerina Siniakova gegangen - Siegemund aber zog vor der Doppelschicht zurück.

Siegemund (WTA-91.) ist in China stark unterwegs. Bereits in der vergangenen Woche in Zhengzhou hatte sie das Viertelfinale erreicht und war dadurch erstmals seit rund zwei Jahren in die Top 100 der Weltrangliste zurückgekehrt.

Im Doppel steht Siegemund an der Seite von Vera Zvonareva im Halbfinale, für die beiden geht es dabei noch um die Teilnahme an den WTA Finals.