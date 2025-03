Laureus Awards: Alcaraz und Sabalenka nominiert

Carlos Alcaraz und Aryna Sabalenka sind für den diesjährigen Laureus Award nominiert.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 03.03.2025, 20:06 Uhr

© Getty Images

Alcaraz ist dabei als Laureus World Sportsman of the Year aufgeführt, neben Leichtathlet Mondo Duplantis, Schwimmer Léon Marchand, Radfahrer Tadej Pogacar und Rennfahrer Max Verstappen.

Aryna Sabalenka misst sich für die Laureus World Sportswoman of the Year mit Turnlegende Simone Biles, Fußballerin Aitana Bonmat und den Leichtathletinnen Sifan Hassan, Faith Kipyegon und Sydney McLaughlin-Levrone.

Im Bereich Laureus World Sportsperson of the Year with a Disability ist mit Tokito Oda ebenfalls ein Tennisspieler nominiert. Oda hatte sich bei den Paralympics in Paris als jüngster Spieler überhaupt die Goldmedaille geholt.

Im Vorjahr hatte Novak Djokovic den Titel als Laureus World Sportsman of the Year gewonnen.

Alcaraz gehörte 2023 schon zu den Titelträgern, als er den Laureus World Breakthrough of the Year gewann.

Jannik Sinner von Nominierten-Liste gestrichen

Eigentlich war auch Jannik Sinner als Nominierter dabei - nach zwei Grand-Slam-Turniersiegen in 2024 kein Wunder. Er wurde jedoch von der Liste gestrichen. "Wir haben diesen Fall sowie die Entscheidungen der zuständigen internationalen Gremien verfolgt und sind – auch wenn wir die mildernden Umstände anerkennen – der Ansicht, dass die Nominierung aufgrund der dreimonatigen Sperre nicht zulässig ist", so der Neuseeländer Sean Fitzpatrick, Vorsitzender der Laureus-Akademie.

Die Preisverleihung des renommierten Sport-Awards findet am 21. April in Madrid statt.