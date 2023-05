Laureus Awards: Carlos Alcaraz ist der Aufsteiger des Jahres!

Carlos Alcaraz hat den Laureus World Sports Breakthrough of the Year Award gewonnen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 08.05.2023, 20:49 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz durfte sich am Montag über den Laureus-Award freuen

Am Sonntag jubelte Carlos Alcaraz noch über die erfolgreiche Titelverteidigung beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid, einen Tag später durfte sich der 20-jährige Spanier über den 2023 Laureus World Sports Breakthrough of the Year Award freuen.

Alcaraz gewann in der Vorsaison die US Open und schloss das Jahr als Weltranglistenerster ab. Auch in dieser Spielzeit wusste der Iberer bislang zu überzeugen: Nachdem er die Australian Open verletzungsbedingt verpasst hatte, gewann Alcaraz mit Indian Wells und Madrid bereits zwei 1000er-Turniere. Nach dem Event in Rom wird der Iberer sogar an die Spitze des Rankings zurückkehren.

Sportler des Jahres wurde der argentinische Fußballer Lionel Messi, der somit auch den nominierten Rafael Nadal hinter sich ließ. "Ich habe mir die Namen der unglaublichen Legenden angesehen, die vor mir den Award gewonnen haben: Schumacher, Woods, Nadal, Federer, Bolt, Hamilton, Djokovic. Da wurde mir klar, in welch unglaublicher Gesellschaft ich mich befinde", erklärte der 35-Jährige.

Bei den Frauen ging die Weltranglistenerste Iga Swiatek leer aus. Die Polin, die 2022 sowohl die French Open als auch die US Open gewann, musste Jamaikas Sprint-Ass Shelly-Ann Fraser-Pryce den Vortritt lassen.