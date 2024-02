Laureus Awards: Nominierungen für Novak Djokovic, Iga Swiatek und Coco Gauff

Die Nominierungsliste für die Laureus World Sports Awards wurde diesen Montag veröffnetlicht. Auf der Shortlist befindet sich auch eine stattliche Anzahl an Tennisportlerinnen und -sportler.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 26.02.2024, 19:32 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Novak Djokovic ist zum achten Mal bei den Laureus Sport Awards nominiert

Die Laureus World Sports Awards sind die prestigeträchtigsten internationalen Auszeichungen im Sportbereich. Eventuell könnte man sie zur besseren Veranschaulichung mit den Academy Awards, landläufig Oscars gennannt, im Filmbusiness vergleichen. Die diesjährige Ausgabe, die immerhin das 25-jährige Jubiläum markiert, findet am 22. April in Madrid statt. Insgesamt werden Trophäen in sieben Kategorien vergeben.

Mit dabei sind auch fünf Tennisprofis - vier Frauen und ein Mann. Um welche Nominierten es sich dabei handelt, verraten wir Euch hier:

Laureus-Weltsportsmann des Jahres: Novak Djokovic - Keine besondere Überraschung ist die Nominierung des unangefochtenen Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic. Der Serbe sicherte sich 2023 mit den Australian-, den French- und den US-Open gleich drei Grand-Slam-Titel und schlug auch bei den ATP-Finals zum Ende der Saison zu. In der Vergangenheit war Djokovic insgesamt sieben Mal für einen Award nominiert gewesen. 2008 und 2009 für den Durchbruch des Jahres, sowie 2009, 2012, 2015, 2016, 2019 und 2022 als Sportsmann des Jahres. Gewinnen konnte der 36-Jährige die Auszeichung viermal (2012, 2015, 2016 und 2019). Die nominierten Konkurrenten: Mondo Duplants und Noah Lyles (Leichtathletik), Erling Haaland und Lionel Messi (Fußball) und Max Verstappen (Formel 1).

In der Spezial-Kategorie "Laureus Sport for Good" ist auch die Fundación Nadal nominiert, die sich für bessere schulische und sportliche Ausbildungen in Indien und Spanien einsetzt.