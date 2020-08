Laut italienischen Medien: Vater von Alexander Zverev positiv auf COVID-19 getestet

Der Vater von Alexander Zverev soll positiv auf das Coronavirus getestet worden sein. Das berichten italienische Medien.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 24.08.2020, 12:49 Uhr

© Getty Images Der Vater von Alexander Zverev wurde positiv auf das Coronavirus getestet

Alexander Zverev sr. soll sich gemäß übereinstimmenden italienischen Medienberichten mit dem Coronavirus infiziert haben. Das positive Testergebnis soll der 60-Jährige am Rande des Challenger-Turniers in Triest, an dem Mischa Zverev eine Teilnahme geplant hatte, erhalten haben. Derzeit befindet sich Zverev sr. in Selbstisolation, tennisnet-Informationen zufolge soll es ihm den Umständen entsprechend gut gehen.

Ob Mischa Zverev am Challenger-Turnier teilnehmen darf, ist indes noch nicht geklärt. Ein erster Test des 33-Jährigen soll negativ ausgefallen sein, bei einem weiteren negativen Ergebnis dürfte der Weltranglisten-256. wohl spielen.

Wohl keine Konsequenzen für Alexander Zverev

Auf Alexander Zverev dürfte die Corona-Infektion seines Vaters keine Auswirkungen haben. Der 23-Jährige, der in der zweiten Runde von Cincinnati auf Andy Murray trifft, weilt bereits seit einer Woche in New York und kann bereits mehrere negative Test-Ergebnisse vorweisen.

Eine offizielle Bestätigung der ATP steht indes noch aus. Die Herrenorganisation kommuniziert ausschließlich positive Testergebnisse von Spielern.