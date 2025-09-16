Laver Cup 2025: Alle Infos, Spieler, TV, Preisgeld

Vom 19. bis zum 21. September findet in San Francisco die achte Auflage des Laver Cups statt. Hier findet Ihr alle Infos zum großen Clash zwischen Team Europa und Team Welt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.09.2025, 22:54 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev mit dem Laver Cup 2024 in Berlin

Welche Idee steckt hinter dem Laver Cup?

Roger Federer hat mit seinem Management und der Hilfe einiger Partner (wie etwa Tennis Australia) Anleihen beim Golf genommen und 2017 in Prag erstmals einen Kontinental-Wettbewerb ausgerufen. Anders als beim Ryder Cup heißt es allerdings beim Laver Cup nicht “Europa gegen die USA”, sondern “Europa gegen den Rest der Welt”.

In welchem Format wird der Laver Cup gespielt?

An jedem der drei Wettkampftage werden jeweils vier Matches ausgetragen. Für einen Sieg am ersten Tag gibt es einen Punkt, am zweiten zwei, am dritten drei. So bleibt die Spannung bis zum Sonntag erhalten. Sollte es nach Ende aller Matches unentschieden stehen, dann bleibt der Pokal bei jener Mannschaft, die die letzte Austragung des Laver Cups gewonnen hat. Das ist Team Europa, das insgesamt mit 5:2-Siegen führt. In den einzelnen Partien wird der dritte Satz in Form eines Champions-Tiebreaks ausgespielt.

Welche Spieler bestreiten den Laver Cup 2025?

Europas neuer Teamchef Yannick Noah hat Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Holger Rune, Casper Ruud, Jakub Mensik und Flavio Cobolli nominiert. Team Welt unter Kapitän Andre Agassi spielt mit Taylor Fritz, Alex de Minaur, Franciso Cerundolo, Alex Michelsen, Joao Fonseca und Reilly Opelka.

Wer überträgt den Laver Cup 2025 im TV und Livestream?

Alle Matches des Laver Cups 2025 werden live im TV von Eurosport und im Livestream bei Discovery Plus übertragen.

Gibt es für die Spieler beim Laver Cup Weltranglisten-Punkte?

Nein. Die Ergebnisse gehen allerdings in die offizielle Statistik der ATP mit ein.

Wie viel Preisgeld bekommen die Spieler beim Laver Cup?

Alle sechs Spieler eines Teams bekommen Antrittsgelder für ihren Start. An die sechs Spieler des Siegerteams werden am Sonntag jeweils 250.000.- US Dollar ausgeschüttet.