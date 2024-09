Laver Cup: Alcaraz und Ruud bringen Europa zurück ins Spiel

Carlos Alcaraz und Casper Ruud haben mit einem 6:2 und 7:6 (6) gegen Frances Tiafoe und Ben Shelton beim Laver Cup in Berlin dafür gesorgt, dass das Team Europa wieder eine Chance auf den Sieg hat.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.09.2024, 14:15 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Casper Ruud und Carlos Alcaraz am Sonntag in Berlin

Es wird wieder spannend im Laver Cup 2024! Denn Carlos Alcaraz und Casper Ruud haben, nach den Eindrücken der ersten Tage durchaus überraschend, mit einem 6:2 und 7:6 (6) gegen Frances Tiafoe und Ben Shelton dafür gesorgt, dass die Europäer auf 7:8 herangekommen sind.

Überragender Mann war dabei Carlos Alcaraz, der mit seiner Energie Ruud anzustecken wusste. Der Norweger hatte am Samstag im letzten Match an der Seite von Stefanos Tsitsipas keine gute Leistung abgeliefert. Was er nach dem Erfolg am Schlusstag auch freimütig bekannte.

Nun hat das Team von Björn Borg also die Chance, nach zwei Niederlagen den Laver Cup wieder nach Europa zu holen. Zunächst liegt das an Daniil Medvedev, der gegen Ben Shelton ran muss. Danach trifft Alexander Zverev auf Frances Tiafoe. Und sollte es nötig werden, dann kommt es im Duell zwischen Taylor Fritz und Carlos Alcaraz noch zum ganz großen Showdown.