Laver Cup: Andy Murray erstmals im Team Europe dabei

Mit Andy Murray wird ein Lokalmatador beim Laver Cup vom 23. bis zum 25. September in London seine Premiere feiern.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.06.2022, 11:33 Uhr

© Getty Images Andy Murray wird im Herbst sein Debüt im Laver Cup geben

Grand-Slam-Siege, Goldmedaillen bei Olympischen Spielen, Triumphe im Davis Cup - Andy Murrays Leistungsbilanz kann sich in jeder Hinsicht sehen lassen. Eine der wenigen Lücken soll nun Ende September in der Londoner O2 Arena geschlossen werden. Dann nämlich wird Murray erstmals auch Teil des europäischen Laver-Cup-Teams sein. Als dritter bestätigter Starter nach Roger Federer und Rafael Nadal.

„Ich freue mich extrem, dass Andy in unserem Team ist“, erklärte Kapitän Björn Borg in einer Aussendung. „Er ist ein hingebungsvoller, unnachgiebiger und inspirierender Wettkämpfer, der sich wieder an der Spitze unseres Sports etabliert hat. Er wird ein unglaublicher Trumpf für das Heim-Team sein, im Einzel und im Doppel.“

Fragezeichen im europäischen Team

Murray soll Borg auch dabei helfen, eine weiße Weste zu behalten. Seit der Erstaustragung 2017 in Prag hat die europäische Auswahl immer den Sieg davon getragen. Im kommenden Jahr macht der Laver Cup Station in Vancouver, 2024 erstmals in Deutschland, nämlich in Berlin.

Die Vorzeichen für einen weiteren Triumph von Borgs Team stehen in diesem Jahr aber gar nicht mal so gut: Hinter Federer und Nadal stehen Fragezeichen hinsichtlich deren Verfassung, der Schweizer hat seit Wimbledon 2021 kein Match mehr bestritten. Dazu kommt mit Alexander Zverev ein derzeit verletzter Spieler, der bislang bei allen Ausgaben des Laver Cups dabei war. Ob die deutsche Nummer eins bei der neuerlichen Titelverteidigung helfen wird können, hängt von einer zügigen Rehabilitation Zverevs ab.