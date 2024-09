Laver Cup Berlin 2024: Zverev/Alcaraz vs. Fritz/Shelton im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev und Carlos Alcaraz treffen zum Abschluss des ersten Tages beim Laver Cup in Berlin auf das US-amerikanische Duo Taylor Fritz und Ben Shelton. Das Match gibt es ab ca. 20:30 Uhr in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.09.2024, 23:58 Uhr

© Getty Images Die French-Open-Finalisten Alexander Zverev und Carlos Alcaraz machen beim Laver Cup in Berlin gemeinsame Sache.

Am ersten Tag des Laver Cups 2024 warten die beiden Kapitäne Bjorn Borg und John McEnroe mit einer ähnlichen Taktik auf. Nachdem am ersten Tag jedes Match im Gegensatz zu den beiden Folgetagen nur einen Punkt zählt, schicken sie heute im Einzel jeweils laut Weltrangliste die Nummern 4-6 ins Rennen.

Deshalb dürfte das finale Doppel des Tages die größte Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Dabei treten die beiden French-Open-Finalisten Alexander Zverev und Carlos Alcaraz für Team Europa gegen die beiden US-Amerikaner Taylor Fritz und Ben Shelton vom Team Welt an. Laut Experteneinschätzungen ist das europäische Team in den Einzeln favorisiert, während der “Rest der Welt” in den Doppeln etwas stärker eingeschätzt wird.

Zverev/Alcaraz vs. Fritz/Shelton - hier gibt es einen Livestream

Das Doppel-Match von Alexander Zverev und Carlos Alcaraz gegen Taylor Fritz und Ben Shelton gibt es ab ca. 20:30 Uhr live im TV bei Eurosport sowie im Livestream bei Discovery Plus.