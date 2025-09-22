Laver Cup: De Minaur beschert "Team World" den Matchball

Alex De Minaur hat dem “Team World” beim Laver Cup in San Francisco den Matchball beschert. 6:3, 6:4 siegte der Australier gegen Jakub Mensik und stellt den Gesamtstand auf 12:6. 13 Punkte für ein Team sind notwendig, um den Laver Cup zu gewinnen.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 22.09.2025, 01:08 Uhr

© Getty Images Alex De Minaur trumphte beim Laver Cup erneut für das "Team World" auf.

Nachdem Carlos Alcaraz und Casper Ruud im Doppel den Abstand für das Team Europe verkürzten, konnte Alex De Minaur dem „Team World“ den ersten Matchball bescheren. Und der Weltranglistenachte wurde seiner Favoritenrolle im Duell mit dem Tschechen Jakub Mensik gerecht.

Ein einziges Break genügte dem Top-Ten-Spieler, um den ersten Satz souverän für die eigene Seite verbuchen zu können. Jakub Mensik geriet bei der guten Spielkontrolle seines Gegners immer wieder in Bedrängnis. Yannick Noah, Kapitän des europäischen Teams, versuchte seinen Schützling immer wieder mit Coaching besser in die Partie kommen zu lassen.

De Minaur nutzt seine Routine

Stabiler war die Leistung von Mensik im zweiten Satz definitiv, doch beim Stand von 3:3 nutzte De Minaur seine Erfahrung für ein weiteres Break, das sich der Australier nach zwei abgewehrten Breakbällen auch nicht mehr nehmen ließ. Nach 1:37 Stunde beendete der 26-Jährige das Match und steht mit „Team World“ kurz vor dem Titelgewinn.

Das dritte Match des Tages bestreiten Carlos Alcaraz und Francisco Cerundolo, der mit einem Sieg den Vergleich zu Gunsten für „Team World“ entscheiden. Ein mögliches letztes Duell würden Alexander Zverev und Taylor Fritz ausspielen.