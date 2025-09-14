Laver Cup: De Minaur springt für Tiafoe ein

Alex de Minaur hat sich dem Aufgebot von Team World für den diesjährigen Laver Cup angeschlossen und ersetzt Frances Tiafoe.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 14.09.2025, 09:55 Uhr

© Getty Images Alex de Minaur wird beim Laver Cup für Team World an den Start gehen.

Der Laver Cup findet vom 19. bis 21. September im Chase Center in San Francisco statt. De Minaur gab sein Debüt für Team World beim Laver Cup 2022. Damals blieb das Team von Kapitän John McEnroe ebenso siegreich wie in Vancouver ein Jahr später. Im letzten Jahr gewann Team Europe mit 13:11. Heuer wird Team World zum ersten Mal von Andre Agassi angeführt, der somit McEnroe ablöst.

„Es ist mir eine Ehre, nächste Woche mit Kapitän Agassi und Team World in San Francisco anzutreten“, sagte De Minaur. „Mein erster Laver Cup 2022 in London war ein unglaubliches Erlebnis, und ich werde alles geben, um dem Team zu helfen, den Laver Cup im Chase Center zu gewinnen.“

Agassi freut sich

Warum genau Frances Tiafoe seine Teilnahme zurückziehen musste, war zunächst unklar. Agassi meinte jedenfalls: "Wir werden Frances‘ Energie und sein Spiel in San Francisco vermissen. (...) Wir freuen uns jedoch riesig, einen der besten und formstärksten Spieler der Welt in unserem Team begrüßen zu dürfen. Ich habe Alex‘ Spiel- und Wettkampfstil schon aus der Ferne bewundert und freue mich nun darauf, ihn aus der ersten Reihe zu sehen.“

Neben De Minaur werden für das Team World auch die US-Amerikaner Taylor Fritz, Alex Michelsen und Reilly Opelka, sowie der #NextGenATP-Brasilianer Joao Fonseca und der Argentinier Francisco Cerundolo am Start sein.

Für das Team Europe, das heuer von Yannik Noah betreut wird, treten Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Holger Rune, Casper Ruud, Jakub Mensik und Flavio Cobolli an.

Hier das Programm des Laver Cup 2025