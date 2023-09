Laver Cup: Die Young Guns machen den Auftakt

Am ersten Tag des Laver Cups 2023 setzen die Kapitäne Björn Borg und John McEnroe zumindest am Nachmittag auf Debütanten bei diesem Wettbewerb.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.09.2023, 21:34 Uhr

© Getty Images John und Patrick McEnroe beobachten Ben Shelton in Vancouver

So schnell kann es gehen: Am Sonntag saß Arthur Fils in Manchester noch auf der französischen Bank, feuerte seine Teamkameraden Nicolas Mahut und Edouard Roger-Vasselin (vergeblich) an. Danach machte sich Fils auf den Weg in Richtung Vancouver, eigentlich gedacht als Ersatzmann der europäischen Abordnung. Nach der Absage von Stefanos Tsitsipas rückte Fils allerdings schnell in die Starting Six auf. Und bekam nun von Björn Borg den Zuschlag für die Eröffnungspartie.

Da wird sich der junge Franzose mit einer anderen Young Gun messen: Mit Ben Shelton nämlich, der zuletzt bei den US Open ja sensationell das Halbfinale erreicht hatte.Spielbeginn ist um 13 Uhr Ortszeit (22 Uhr MESZ).

Das zweite Match der Day Session bestreiten dann mit Alejandro Davidovich-Fokina und Francisco Cerundolo ebenfalls zwei Neulinge beim 2017 ins Leben gerufenen Teamwettbewerb.

Am Abend steht dann der große Auftritt von Lokalmatador Félix Auger-Aliassime an. Der verletzungsgeplagte Kanadier spielt gegen Gael Monfils. Das könnte ein Spektakel werden.

Den Abschluss bildet dann noch einmal Arthur Fils. Und zwar im Verein mit Andrey Rublev. Die beiden spielen im Doppel gegen Frances Tiafoe und Taylor Fritz.