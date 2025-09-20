Laver Cup: Erster Punkt für Team World – Fonseca schreibt Geschichte

Joao Fonseca hat den ersten Punkt im Laver Cup für Team World erzielt. Der Brasilianer siegte gegen Flavio Cobolli und verkürzt den Vorsprung von Team Europe auf 2:1.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 20.09.2025, 16:45 Uhr

© Getty Images Joao Fonseca bei seinem Laver Cup Debut

Die Aufholjagd von Team World hat begonnen: Nachdem zuvor Jakub Mensik und Casper Ruud gesiegt und einen Punkt für Team Europe gesichert hatten, konnte Joao Fonseca den ersten Erfolg für Team World unter Andre Agassi einfahren. Bei seinem Laver Cup Debut und als jüngster Spieler, der in der Geschichte des Laver Cups gewann, verkürzte Fonseca mit seinem Triumph den Vorsprung von Team Europe auf 2:1.

Der erst 19-jährige Brasilianer besiegte Gegner und amtierenden Hamburg Open Champion Flavio Cobolli mit 6:4 und 6:3. Dabei glänzte der Youngster vor allem mit seinem guten ersten Aufschlag und einer einer entsprechenden hohen Punkteverwertung, wenn der erste Serve gelang.

Vor der Night Session des ersten Spieltags steht noch das erste Doppel des diesjährigen Laver Cups an. Taylor Fritz/Michelsen für Team World und Carlos Alcaraz/Mensik für Team Europe stehen sich gegenüber.