Laver Cup: Fritz paniert Alcaraz - Team Welt führt mit 7:3

Taylor Fritz hat mit einem überzeugenden Zwei-Satz-Erfolg gegen Carlos Alcaraz für eine 7:3-Führung für Team Welt beim Laver Cup 2025 in San Francisco gesorgt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.09.2025, 07:10 Uhr

© Getty Images Taylor Fritz hat sich gegen Carlos Alcaraz gespürt

Das war deutlich! Taylor Fritz schlug im ersten Match der Nifght Session am Samstag in San Francisco Carlos Alcaraz mit 6:3 und 6:2 - und baute damit die Führung von Team Welt auf 7:3 aus. Zuvor hatten schon Alex de Minaur gegen Alexander ZVerev und Francisco Cerundolo gegen Holger Rune Punkte für die Mannschaft von Andre Agassi gesammelt.

Der Reihe nach: Team Europa war mit einer 3:1-Führung in den zweiten Tag des Vergleichskampfes gestartet. Aber Alex de Minaur gleich mit einem unerwartet glatten 6:1 und 6:4 gegen Alexander Zverev gleich in der ersten Partie aus. Zur Erinnerung: Pro Sieg gibt es am Samstag zwei Punkte.

Danach gewann Francisco Cerundolo gegen Holger Rune mit 6:3 und 7:6 (5) - und gab damit Taylor Fritz die perfekte Vorlage, die die US-amerikanische Nummer eins auch nutzte. Und zwar in einer Deutlichkeit, die so nicht zu erwarten war. Zuletzt hatten sich Fritz und Alcaraz ja im Halbfinale von Wimbledon einen engen Schlagabtausch geliefert.

Im letzten Match des Tages haben nun Alex de Minaur und Alex Michelsen die Chance, die Führung von Team Welt gegen das skandinavische Duo Casper Ruud und Holger Rune noch weiter auszubauen.