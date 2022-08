Laver Cup 2022: Jack Sock wieder dabei, Nick Kyrgios erstmals nicht

Die "Big 4" sind in 2022 allesamt für die europäische Auswahl beim Laver Cup am Start, Team World wird sich daher ordentlich strecken müssen. Mit Jack Sock hat man nun einen verlässlichen Punktelieferanten geholt.

Vor rund zwei Wochen erst war bekannt geworden, dass auch Novak Djokovic in diesem Jahr beim Laver Cup (23. bis 25. September 2022 in London) aufschlagen wird. Neben Rafael Nadal, Andy Murray und Comebacker Roger Federer. Erstmals also sind die besten vier Tennisspieler der letzten Jahre vereint, um den Titel zu holen - es wäre der fünfte für Team Europe in fünf Auflagen.

Team World? Ist bislang immer leer ausgegangen. Immerhin hat man nun einen weiteren Mitstreiter bestätigt: Jack Sock wird für Team World aufschlagen, und damit hat man einen bislang recht erfolgreichen Laver-Cup-Mann wieder an Bord. Denn obwohl Sock im ATP-Ranking zwischenzeitlich weit abgefallen ist (aktuell hat er aber wieder Anschluss an die Top 100), war er stets beim Laver Cup am Start und speziell im Doppel ein zuverlässiger Punktelieferant.

Kein Wunder: Nach seiner Handgelenksverletzung in 2018 hatte Sock verstärkt im Doppel gespielt und hierbei mächtig zugeschlagen - unter anderem mit zwei Siegen bei den Majors. Im September 2018 stand er auf Platz 2 der Doppelwelt.

Und Socks Doppelstärke wird man brauchen: Neben ihm sind bislang Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz und Diego Schwartzman bestätigt, ein Platz ist mithin noch frei.

Nick Kyrgios will nach Australien

Nick Kyrgios wird den nicht besetzen: Der Australier war ebenfalls bislang Dauergast beim Laver Cup, jetzt aber gab er bekannt, in diesem Jahr nicht zu spielen.

"Ich brauche meine Zeit zu Hause mit meiner Familie und meiner wunderschönen Freundin", schrieb Kyrgios in den sozialen Medien.

Auch bei Team Europe ist noch ein Kandidat offen.