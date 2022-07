Laver Cup: Novak Djokovic dabei - Dream-Team mit Federer, Nadal und Murray

WOW - das ist stark! Auch Novak Djokovic wird beim diesjährigen Laver Cup (23. bis 25. September 2022) für Team Europe am Start sein!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 22.07.2022, 10:44 Uhr

© getty

Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray - die Big Four vereint beim Laver Cup 2022! Ein Traum, der nun Realität wird. Denn wie die Ausrichter des Teamevents heute bekanntgegeben haben, wird auch der Djoker in diesem Jahr dabei sein. Es ist damit das erste Mal, dass Federer, Nadal, Djokovic und Murray gemeinsam bei Federers Turnier auftreten.

Während Federer und Nadal fast bei jeder Auflage am Start waren, hatte Djokovic einzig in 2018 mitgespielt. Und Andy Murray gibt in diesem Jahr seine Premiere.

"Ich bin aufgeregt für Team Europe wieder beim Laver Cup zu sein, in der Londoner o2-Arena", wird Djokovic zitiert. "Es ist der einzige Wettbewerb, bei dem man in einem Team mit Jungs spielen kann, gegen die man normalerweise antritt. Und mit Rafa, Roger und Andy - drei meiner größten Rivalen aller Zeiten - zusammenzuspielen, wird ein wirklich einzigartiger Moment in der Geschichte unseres Sports sein."

Björn Borg: "Mit Rafa, Roger, Andy und Novak im Team sehe ich unsere Chancen gut"

Auch Teamchef Björn Borg ist freilich erfreut über die Verstärkung. "Ich glaube nicht, dass ich mir hätte vorstellen können, diese vier Ikonen des Sports gemeinsam in einem Team zu haben. Ich weiß, dass sie, genau wie ich, die Bedeutung dieses Moments zu schätzen wissen und sich voll und ganz darauf einlassen werden. Unser Ziel ist es, jedes Jahr zu gewinnen. Mit Rafa, Roger, Andy und Novak im Team sehe ich unsere Chancen gut."

Team Europe als Dauersieger

Team Europe hat bislang alle Auflage des Laver Cups gewonnen: 2017 bei der Premiere in Prag, 2018 in Chicago, 2019 in Genf und 2021 in Boston.

Federer selbst ist seit vergangenem Jahr mit Knieproblemen außer Gefecht, er will beim Laver Cup sein lang ersehntes Comeback geben.

Bei Team World sind aktuell Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz und Diego Schwartzman bestätigt.