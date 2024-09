Laver Cup: Kann Carlos Alcaraz Casper Ruud im Doppel pushen?

Der Abschlusstag des Laver Cups 2024 in Berlin beginnt mit einem Doppel. Da muss Carlos Alcaraz mit Casper Ruud eine bessere Chemie finden als gestern Stefanos Tsitsipas.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 22.09.2024, 09:33 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Carlos Alcaraz doppelt heute mit Casper Ruud

Es steht also aus Sicht von Alexander Zverev und Co. 4:8 nach dem zweiten Tag des Laver Cups in Berlin, Team Welt scheint auf dem besten Weg, zum dritten Mal in Serie den 2017 ins Leben gerufenen Wettbewerb mit Schaukampf-Charakter (oder umgekehrt?) zu gewinnen. Das ist angesichts der Weltranglisten-Positionen der Beteiligten ein klein wenig überraschend, stellen doch die Europäer mit Zverev, Carlos Alcaraz und Daniil Medvedev die drei bestklassierten Spieler in der Uber Arena.

Und auch wenn man den Eindruck gewinnen konnte, dass Medvedev seine Niederlage gegen Frances Tiafoe am Samstag nicht in eine wochenlange Depression stürzen wird, so nehmen doch alle Beteiligten die Sache ziemlich ernst. Allen voran Lokalmatador Zverev und Debütant Alcaraz.

Zverev verliert erneut gegen Fritz

Ob das Publikum für sein hohes Eintrittsgeld aber auch immer den entsprechenden Gegenwert bekommt? Rein von den Namen her war die Auftaktsession am Freitag schon zäh (Casper Ruud, Francisco Cerundolo, Thanasi Kokkinakis und Stefanos Tsitsipas). Und sportlich gesehen lässt sich das auch für das letzte Match am Samstag sagen.

Nun war die Stimmung in der Halle nach der neuerlichen Niederlage von Alexander Zverev gegen Taylor Fritz ohnehin etwas getrübt. Denn selbst wenn der Laver Cup noch bei weitem nicht so viele Emotionen schert wie das Golf-Pendant Ryder Cup, so bekommen die Europäer in Berlin doch deutlich mehr Unterstützung als die Gäste aus aller Welt.

Ruud heute im Doppel mit Alcaraz

Casper Ruud und Stefanos Tsitsipas gaben in ihrem Doppel den Fans aber so gut wie keine Gelegenheit, sich hinter den blauen Trikots zu versammeln. Und man kann sich schon fragen, warum Team Europa mit zwei Spielern auf den Platz gegangen ist, die wenige (Tsitsipas) bis gar keine (Ruud) Doppel-Meriten anzubieten haben. Und die neben ihren Problemen auf der Rückhand-Seite nichts miteinander gemein hatten, während der kurzen Spielzeit keine Chemie miteinander entwickeln konnten. Ben Shelton und Alejandro Tabilo hatten jedenfalls ihren Spaß.

Heute darf Casper Ruud gleich noch einmal im Doppel ran, diesmal an der Seite von Carlos Alcaraz. Der Modus des Laver Cup bringt es mit sich, dass dies die erste Partie des Tages sein wird. Es geht um diesmal drei Punkte - sollten die Europäer verlieren, gäbe es immer noch die kleine Chance auf ein Comeback in den späteren Matches. Den Fans wäre aber zu wünschen, dass heute wirklich alle ihr Nenngeld ausspielen.