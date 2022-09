Laver Cup: Matteo Berrettini und Tommy Paul fungieren als Ersatzspieler

Die Teams für den Laver Cup stehen endgültig fest: Matteo Berrettini (Team Europe) und Tommy Paul (Team World) werden am kommenden Wochenende als Ersatzspieler fungieren.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 19.09.2022, 10:27 Uhr

© Getty Images Matteo Berrettini und Tommy Paul werden ebenfalls nach London reisen

Der Laver Cup wirft - vor allem aufgrund des angekündigten Rücktritts von Roger Federer - seinen Schatten voraus. Mittlerweile sind die beiden Mannschaften endgültig komplett, mit Matteo Berrettini (Team Europe) und Tommy Paul (Team World) wurden am Wochenende auch die Ersatzspieler bekanntgegeben.

Während Berrettini für die europäische Auswahl bereits im Vorjahr in Boston auflief, ist es für Paul die erste Einberufung in die Mannschaft von John McEnroe. In diesem Jahr stellte der US-Amerikaner sein großes Potential bereits mit Siegen gegen Alexander Zverev (Indian Wells) und Carlos Alcaraz (Montreal) unter Beweis.

Neben Paul gehören dem Team World Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, Diego Schwartzman, Alex de Minaur, Frances Tiafoe und Jack Sock an. Das Team Europe bilden Novak Djokovic, Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud, Andy Murray, Federer und eben Berrettini.

Der Laver Cup findet vom 23. bis 25. September in London statt. Alle vier bisherigen Ausgaben gingen an Team Europe.