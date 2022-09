Laver Cup: Nun fix - Roger Federer bestreitet letztes Karrierematch mit Rafael Nadal

Roger Federer wird das letzte Match seiner Tenniskarriere an der Seite von Rafael Nadal spielen: Die beiden bestreiten das Doppel am Freitag, dem ersten Tag des Laver Cups 2022.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 22.09.2022, 14:21 Uhr

© Getty Images Roger Federer, Rafael Nadal

Das wurde aus dem veröffentlichten Spielplan für den Eröffnungstag klar. Casper Ruud beginnt hierbei gegen Jack Sock (ab 14 Uhr MESZ), dann spielt Stefanos Tsitsipas gegen Diego Schwartzman. Am Abend (ab 20 Uhr MESZ) dann feiert Andy Murray seine Laver-Cup-Premiere gegen Alex de Minaur.

Und schließlich folgt das große Highlight, mit der zweiten Zusammenkunft von "Fedal": Roger Federer und Rafael Nadal treffen hierbei auf Jack Sock und Frances Tiafoe.

Fedal: Zweiter Auftritt nach 2017

Für Federer und Nadal ist es der zweite gemeinsame Doppel-Auftritt in ihrer Karriere. 2017 hatten sie bei der Laver-Cup-Erstauflage gegen Sam Querrey und Jack Sock gespielt und mit 6:4, 1:6, [10:5] gewonnen. 2019 wäre es in Genf beinahe zum zweiten gemeinsamen Auftritt gekommen, Nadal aber sagte seinen Einsatz kurz vor Spielbeginn wegen Fußproblemen ab.

Der Federer-Abschied, er ist natürlich das große Thema in London in diesem Jahr: Der Schweizer Maestro hatte in der vergangenen Woche seinen Rücktritt vom Profitennis angekündigt, das mehrfach operierte Knie machte zuletzt wieder Probleme. Er habe sein Pensum auch entsprechend runterfahren müssen, erklärte Federer zuletzt.

Ein Einzel sei ohnehin ausgeschlossen, aber ein Doppel wollte er sich offenhalten. Nun kommt es also hierzu, am ersten Tag des Laver Cups, bei dem es "nur" um einen Punkt geht. Er hoffe, in akzeptabler Form auftreten zu können, sagte Federer im Vorfeld.

Nadal über Federer-Doppel: "Etwas Unvergessliches"

Nadal selbst hatte bislang noch in London gefehlt, am Mittwoch jedoch darüber informiert, heute anreisen zu wollen. Mittlerweile ist er angekommen, bei der ersten Pressekonferenz erklärte er: "Nach allem, was wir bislang zusammen erlebt haben - da ist es etwas Wunderbares, etwas Unvergessliches, ein Teil eines solch besonderen Moments sein. Vielleicht können wir ja das Match gewinnen."

Federers letzter Match-Auftritt auf einem Tennisplatz stammt aus 2021, als er im Viertelfinale von Wimbledon gegen Hubert Hurkacz verlor. Kurz später bestätigte er die erneuten Knieprobleme und eine erneute OP.