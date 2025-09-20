Laver Cup: Ruud bringt Team Europa in Führung

Casper Ruud hat beim Laver Cup 2025 in San Francisco Team Europa mit einem Zwei-Satz-Erfolg gegen Reilly Opelka in Führung gebracht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.09.2025, 00:22 Uhr

Ruud besiegte den US-Amerikaner mit 6:4 und 7:6 (4) und bescherte damit dem Team von Neo-Kapitän Yannick Noah eine 1:0-Führung. Im zweiten Match der Day Session in San Francisco waren Jakub Mensik und Alex Michelden angesetzt.

Siege am Freitag haben indes beim Laver Cup wenig zu bedeuten. Schließlich sind diese nur einen Punkt wert. Casper Ruud wird sich dennoch gefreut haben. zumal es in den letzten Wochen nur privat gut für den Norweger lief. Da wurde nämlcih bekannt, dass er erstmals Vater werden wird.

Für die erste Night Session (ab 4 Uhr MESZ) hat Andre Agassi für das team Welt zunächste Joao Fonseca nominiert, der auf Flavio Cobolli treffen wird. Danach gibt es das Doppel zwischen Jakub Mensik und Carlos Alcaraz auf europäischer Seite, die gegen Taylor Fritz und Alex Michelsen antreten.