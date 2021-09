Laver Cup: Ruud eröffnet gegen Opelka, Zverev am Freitag im Doppel

Die beiden Kapitäne John McEnroe und Björn Borg haben ihre Spielerauswahl für den ersten Tag des Laver Cups 2021 getroffen. Den Auftakt im Boston TD Garden machen zwei Debütanten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.09.2021, 21:56 Uhr

© Getty Images Casper Ruud macht in Boston den Auftakt für Europa

Das Konzept des Laver Cups sieht vor, dass die Matches mit jedem Tag wichtiger werden: Ein Sieg am Eröffnungstag bringt einen Punkt, am Samstag stehen zwei Zähler auf dem Spiel, die letzten vier Sieger werden dann am Sonntag mit jeweils drei Punkten prämiert. Dies hält die Spannung hoch. Und gibt den Kapitänen die Möglichkeit, ihren Debütanten zum Auftakt eine Chance zu bieten, sich langsam in den Wettbewerb einzugrooven.

Nun haben Björn Borg und John McEnroe aber gleich ein paar Frischlinge in ihrem Team. Dementsprechend fallen auch die beiden Nachmittagspartien in Boston (ab 19 Uhr live bei Eurosport) aus: Eröffnen wird Reilly Opelka gegen Casper Ruud, eine schwierige Aufgabe für den Norweger, der trotz der deutlich besseren Weltranglisten-Platzierung aufgrund der Aufschlagstärke von Opelka in der Halle wohl leichter Außenseiter ist. Allerdings: Die beiden bisherigen Vergleiche hat Ruud gewonnen, zuletzt in Cincinnati im Tiebreak des dritten Satzes.

Zverev mit Berrettini im Doppel

Es folgt eine Neuauflage des Endspiels von Stuttgart 2019. Damals besiegte Matteo Berrettini Félix Auger-Aliassime in zwei knappen Sätzen. In dieser Saison haben sich die beiden schon zweimal getroffen: Im Viertelfinale von Wimbledon konnte sich der Italiener durchsetzen, Auger-Aliassime gelang in Cincinnati eine kleine Revanche.

Die Night Session (ab 01:00 Uhr live bei Eurosport) eröffnen mit Diego Schwartzman und Andrey Rublev zwei Spieler, die ihr Heil in der Regel von der Grundlinie aus suchen. Die beiden haben erst einmal gegeneinander gespielt, 2017 in Roland Garros gewann der Argentinier mit 9:7 im fünften Satz.

Den ersten Einsatz von Alexander Zverev gibt es dann im letzten Match des Tages. Der Deutsche greift mit Matteo Berrettini im Doppel an. Es geht gegen John Isner und Denis Shapovalov. Einen Mann sollte man im Doppel übrigens nicht erwarten: Daniil Medvedev. Er sei einfach nicht gut, erklärte der frisch gebackene US-Open-Champion im Einzel bei der Pressekonferenz am Donnerstag.