Laver Cup: Schlägt Team Europe in Berlin zurück?

Nach zwei erfolglosen Jahren in Serie will Team Europe beim Laver Cup in Berlin zurückschlagen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 19.09.2024, 13:24 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev schlägt in seiner Heimat auf

Hinsichtlich der sportlichen Bedeutung des Laver Cup scheiden sich auch sieben Jahre nach der Premiere des Team-Wettbewerbs noch die Geister. Zunächst als Show-Veranstaltung abgetan, entwickelte sich das Event schnell zu einem Fixpunkt im Kalender der Tennisfans. Seit 2019 ist das Turnier sogar offizieller Bestandteil der ATP-Tour.

Weltranglistenpunkte werden beim Laver Cup zwar nach wie vor keine vergeben, dennoch geht es für die Spieler dieser Tage in Berlin nicht ausschließlich um eine gute Show. Insbesondere für die europäische Auswahl, die sich Team World in den vergangenen beiden Jahren geschlagen geben musste.

Die Chancen, für die 2:13-Klatsche im Vorjahr Revanche zu nehmen, stehen aus Sicht der Hausherren jedenfalls gut. Mit Alexander Zverev, Carlos Alcaraz und Daniil Medvedev in ihren Reihen scheinen die Europäer vor allem im Einzel deutlich stärker aufgestellt als das von Taylor Fritz angeführte Team World.

Das sieht auch Roger Federer, seines Zeichens Kopf des Laver Cup, so. “Ich denke, dass Team Europe dieses Jahr sehr stark ist”, erklärte der Schweizer mit Blick auf die Einzel-Spiele. Im Doppel sieht der 20-fache Grand-Slam-Sieger die Auswahl von John McEnore im Vorteil.