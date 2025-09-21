Laver Cup: Sieg gegen Holger Rune! Francisco Cerundolo bringt "Team World" in Führung

Francisco Cerundolo bringt das “Team World” beim Laver Cup 2025 5:3 in Führung. Gegen Holger Rune gelang dem Argentinier in nach einer starken Leistung mit 6:3, 7:6(5) ein glatter Zweisatzerfolg.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.09.2025, 02:20 Uhr

© Getty Images Francisco Cerundolo bringt "Team World" mit seinem Sieg gegen Holger Rune beim Laver Cup in Führung.

Nachdem im ersten Match des Tages Alex De Minaur gegen Alexander Zverev in zwei Sätzen für den Ausgleich um den Laver Cup 2025 sorgte, war vor der Partie zwischen Holger Rune und Francisco Cerundolo sicher, dass der Sieger des Duells die eigenen Farben im Gesamtstand in Führung bringen wird. und das gelang dem Argentinier mit einer durchaus ansehnlichen Leistung.

Francisco Cerundolo, aktuell auf Rang 21 in der Weltrangliste platziert, präsentierte sich stark gegen den Ranglistenelften Holger Rune, der im ersten Satz beim Stand von 2:3 das erste Break der Partie kassierte. Damit fiel bereits die Vorentscheidung zur Satzführung für den besser agierenden Argentinier.

Cerundolo lässt Rune im Tiebreak abblitzen

Auch im zweiten Satz legte Cerundolo vor, konnte das erneute Break jedoch nicht bestätigen. 1:1 statt 2:0 lautete so der Stand nach zwei Spielen im zweiten Durchgang. Beide Spieler brachten anschließend längere Aufschlagspiele durch, Francisco Cerundolo wehrte zudem kurz vor dem Tiebreak einen Satzball für Holger Rune.

Der Tiebreak wurde dann schnell zur klaren Angelegenheit, da Francisco Cerundolo zu diesem Zeitpunkt erneut nahezu fehlerfrei agierte. Nach 2:01 Stunden stand der Sieg und damit die 5:3-Führung für das „Team World“ fest.

In der Night Session (ab 4 Uhr MESZ) duellieren sich dann Carlos Alcaraz und Taylor Fritz im letzten Einzel des Tages. Den Schlusspunkt setzen anschließend Casper Ruud und Holger Rune gegen Alex De Minaur und Alex Michelsen um die letzten Matchpunkte des Tages.