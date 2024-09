Laver Cup: Struff als Ersatzspieler dabei

Jan-Lennard Struff wird beim Laver Cup in Berlin am kommenden Wochenende als Ersatzspieler dem Team Europe angehören.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 17.09.2024, 17:09 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff wird das europäische Team beim Laver Cup unterstützen.

Damit könnte Jan-Lennard Struff eventuell sein Debüt beim Laver Cup geben, auch wenn die Wahrscheinlichkeit sehr gering sein wird. Beim Vergleich zwischem dem europäischen Auswahlteam und dem “Rest der Welt” gehören sechs Spieler pro Mannschaft zum Aufgebot. Als Ersatzmann wird der 34-Jährige allen Trainingseinheiten und Terminen abseits des Courts beiwohnen.

Die siebte Auflage des u.a. von Roger Federer erfundenen Wettbewerbs findet in diesem Jahr in Berlin statt. Neben Alexander Zverev gehören auch u.a. Carlos Alcaraz und Daniil Medvedev der europäischen Auswahl an. Die Weltauswahl wird angeführt vom US-Trio Taylor Fritz, Frances Tiafoe und Ben Shelton.

Struff zuletzt mit Verletzungsproblemen

Jan-Lennard Struff unterlag bei den US Open in der ersten Runde dem Serben Laslo Djere. Zuvor hatte der Warsteiner seit den olympischen Spielen mit Verletzungen zu kämpfen, sagte zuletzt auch seine Teilnahme beim Davis Cup in China ab. Neben dem Sieger des ATP-Turniers in München wird auch der junge Italiener Flavio Cobolli als Ersatzspieler das europäische Team unterstützen.

Zuletzt siegte die Weltauswahl zwei Mal in Folge, nachdem die ersten vier Vergleiche das Team Europe für sich entscheiden konnte. Deutschland ist erstmalig Gastgeber des Laver Cups, dessen Austragung jährlich zwischen Europa und Nordamerika wechselt.