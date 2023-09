Laver Cup: Team Welt stürmt zu 4:0-Führung!

Team Welt hat beim Laver Cup den Schwung aus London vom vergangenen Jahr mitgenommen. Die Mannschaft von John McEnroe gewann am Freitag alle vier Matches in Vancouver.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.09.2023, 08:05 Uhr

© Getty Images John McEnroe durfte mit dem ersten Tag in Vancouver sehr zufrieden sein

Die Besetzungen der einzelnen Mannschaften haben sich verändert, das Momentum im Laver Cup scheint aber nach wie vor bei Team Welt zu liegen. Denn nach dem ersten Tag in Vancouver führen die Männer von John McEnroe gegen Team Europa mit 4:0.

Den Auftakt machte Ben Shelton, der nach einem knappen ersten Satz gegen Arthur Fils mit 7:6 (4) und 6:1 gewann. In einem weiteren Duell zweier Debütanten setzte sich danach Francisco Cerundolo gegen Alejandro Davidovich-Fokina sicher mit 6:3 und 7:5 durch.

Die Night Session begann mit einem Erfolg von Félix Auger-Aliassime gegen Gael Monfils. Der Lokalmatador gewann mit 6:4 und 6:3. Und auch im ersten Doppel der Veranstaltung ließen die Gastgeber nichts anbrennen: Frances Tiafoe und Tommy Paul gewannen gegen Arthur Fils und Andrey Rublev mit 6:3, 4:6 und 10:8.

Verloren ist fpür die Europäer natürlich noch nichts. Denn der Modus des Laver Cups sieht vor, dass die Siege an jedem Tag mehr wert werden. Am heutigen Samstag (Spielstart ist um 22 Uhr MESZ, Eurosport überträgt live im TV und Livestream) zählt jeder Erfolg schon doppelt. Am Schlusstag dann dreifach.