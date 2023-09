Laver Cup: Team Welt zieht auf 10:2 davon

Am zweiten Tag des Laver Cups in Vancouver baut Team Welt nach den Siegen von Taylor Fritz und Frances Tiafoe, sowie einem Erfolg im Doppel ihre komfortable Führung auf 10:2 aus. Nur Casper Ruud konnte für Team Europa bislang punkten.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 24.09.2023, 09:02 Uhr

© Getty Images Auch an Tag 2 war Team Welt beim Laver Cup in Vancouver nicht zu bremsen.

John McEnroe schenkte an Tag 2 der Laver Cups als Teamkapitän von Team Welt drei US-amerikanischen Einzelspielern das Vertrauen. Den Auftakt machte Taylor Fritz, der sich in 90 Minuten gegen Andrey Rublev mit 7:5, 6:4 durchsetzen konnte.

Somit stand Casper Ruud für Team Europa im zweiten Einzel des Tages gegen Tommy Paul schon gewaltig unter Druck. Der Norweger startete mit einer schnellen 4:1-Führung ins Match, musste aber den Ausgleich hinnehmen. Im Tie-Break sah sich der 24-jährige einem Satzball gegenüber, ehe er den ersten Durchgang für sich entscheiden konnte. Beflügelt vom Satzgewinn ließ sich der Weltranglisten-9. nicht mehr stoppen. Mit der Maximalausbeute von drei verwandelten Break-Bällen bei ebensoviel Chancen im Match siegte Ruud gegen die Nr. 13 der Weltrangliste nach 92 Minuten mit 7:6 (6), 6:2.

Im Anschluss an die Begegnung kommentierte der 3-fache Grand Slam-Finalist, der insgesamt 13 Vorhand-Winner im Match unterbringen konnte: „Ich dachte mir, dass es an der Zeit ist, vielleicht mein bestes Match der Saison zu spielen und davon war ich heute nicht weit entfernt“. Als Kampfansage an Team Welt ergänzte er: „Wir sind jung, wir sind stark und bereit für den Rest vom Wochenende.“

Begrüßt von den NBA-Legenden Dirk Nowitzki und Steve Nash starteten Frances Tiafoe und Hubert Hurkacz in das letzte Einzel des Tages. Im lange ausgeglichenen ersten Satz hatte Hurkacz beim Stand von 5:4 bei Aufschlag von Tiafoe plötzlich einen Satzball, den der Pole aber nicht nutzen konnte. Im elften Spiel nutzte der US-Amerikaner seinerseits seine erste Breakchance und servierte den ersten Durchgang ohne Punktverlust aus. Im zweiten Satz nutzte der 25-jährige Tiafoe das Momentum und nahm seinem ein Jahr älteren Gegenüber sofort das erste Aufschlagspiel ab. In der Folge konnte der Weltranglisten-11. seine Aufschlagspiele halten und fixierte mit einem weiteren Break zum Abschluss den 7:5, 6:3-Erfolg gegen die Nr 16 der Welt nach 1:32 Stunden Spielzeit.

Nach dem Match erläuterte Tiafoe seine Rolle im Team: „Ich liebe Team-Wettbewerbe und ich bin einfach nur rausgegangen, um für meine Jungs zu spielen.“

Den Abschluss des Tages bildete die Doppelbegegnung zwischen Lokalmatador Felix Auger-Aliassime an der Seite des US-Youngsters Ben Shelton gegen Gael Monfils aus Frankreich und den Polen Hubert Hurkacz. In zwei Sätzen behielt das Doppel von Team Welt mit 7:5, 6:4 die Oberhand.

Mit der 10:2-Führung im Rücken benötigt Team Welt am letzten Spieltag, bei dem es drei Punkte für jeden Sieg gibt, nur noch einen Erfolg aus den ausstehenden vier Begegnungen, um den im letzten Jahr erstmals errungenen Titel erfolgreich zu verteidigen.