Laver Cup: Tiafoe schlägt Medvedev - Team World wieder vorne

Frances Tiafoe hat mit einem 3:6, 6:4 und 10:5 gegen Daniil Medvedev Team World beim Laver Cup in Berlin mit 4:2 in Führung gebracht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.09.2024, 15:12 Uhr

© Getty Images Frances Tiafoe am Samstag in Berlin

Es kommt nicht oft vor, dass ein Publikum hinter Daniil Medvedev steht. Das ist nur zum Teil die Schuld des Russen. Heimturniere gibt es ja seit einiger Zeit aus bekannten Gründen nicht mehr. Beim Laver Cup in Berlin, wo Medvedev natürlich für Team Europe aufschlägt, genießt er aber so etwas wie Lokalmatador-Status. Was ihm gegen Frances Tiafoe aber nicht half: Der US-Amerikaner steigerte sich im Laufe des ersten Matches am Samstag und gewann nach knapp 100 Minuten Spielzeit mit 3:6, 6:4 und 10:5.

Nachdem sich die Wertigkeit der Matches beim Laver Cup mit jedem Tag steigert, führt Team World nun mit 4:2. Am Auftakttag hatten Stefanos Tsitsipas und Grigor Dimitrov jeweils einen Punkt für die Mannschaft von Björn Borg geholt. Auf Seiten der Gäste waren Francisco Cerundolo und das Doppel Taylor Fritz und Ben Shelton erfolgreich gewesen.

Fritz und Shelton müssen auch heute noch einmal ran. Letzterer in der zweiten Partie des Day Session gegen Carlos Alcaraz. Taylor Fritz bekommt es am Abend (19 Uhr) mit Alexander Zverev zu tun, den er in diesem Jahr schon in Wimbledon und zuletzt bei den US Open besiegen konnte.