Leander Paes in die Hall of Fame gewählt

Doppel-Legende Leander Paes wird 2024 seinen Platz in der International Tennis Hall of Fame in Newport bekommen. Das gab die Ruhmeshalle am heutigen Mittwoch bekannt.

© Getty Images Leander Paes, hier mit Martina Hingis, bekommt 2024 seinen Platz in der Hall of Fame des Tennissports

Alle Jahre wieder an dieser Stelle der Hinweis: Eine Ehrenhalle des Tennissports, noch dazu eine internationale, in der Thomas Muster keinen Platz hat, kann und darf man eigentlich nicht ernst nehmen. Was nicht heißt, dass jene Ex-Profis, die Aufnahme in die International Tennis Hall of Fame gefunden haben, dieser nicht würdig sind. Im Gegenteil. Aber Muster außen vor zu lassen, nun ...

Leander Paes indes darf sich ab dem kommenden Jahr "Hall of Famer" nennen. Und das mit vollem Recht. Denn der Inder ist in den Blanzen der ATP mit 54 Doppel-Titeln vermerkt, den letzten gab es 2015 an der Seite von Raven Klaasen in Auckland, den allerersten 1997 mit Mahesh Bhupathi in Chennai. Zwei Jahre danach gewann Paes mit Bhupathi sowohl in Wimbledon als auch davor in Roland-Garros. Die US Open gewann er erstmals 2006 an der Seite von Martin Damm. Und der Karriere-Grand-Slam wurde 2012 mit Radek Stepanek in Melbourne fixiert.

Paes mit Hingis erfolgreich

Aber damit nicht genug: Leander Paes ist in seiner aktiven Zeit auch ein Mann gewesen, der sich im gemischetn Doppel extrem wohl gefühlt hat. Zehn Grand-Slam-Titel konnte der mittlerweile 50-Jährige holen, die letzten vier an der Seite von Martina Hingis.

Neben Paes wude übrigens auch dessen Landsmann Vijay Amritraj in die Hall of Fame berufen. Amritraj war als Spieler bei weitem nicht so erfolgreich wie Lenader Paes. Hat sich aber als Promoter des Tennissports hervorgetan. Und in einem James Bond mitgespielt. Letzteres muss reichen. Für Thomas Muster ist es in dieser Hinsicht ja auch noch nicht zu spät ...